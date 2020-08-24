明明是男生，卻有女人般的乳房，是不少男人的煩惱。許多人以為，肥胖才會有「男性女乳症」，但有些人不胖，胸部卻還是明顯；還有男生天天把豆漿當水喝，1年後胸部微微隆起，覺得是豆漿惹的禍。到底是什麼原因導致男性女乳症？

20多歲的偉志（化名）外型陽剛、身材微胖，進到診間說起自己的乳房卻哭了起來。原來是新兵入伍3個月，經常和軍中同袍在大澡堂「坦誠相見」，卻因為胸部特別明顯，相當於女生的A罩杯，常被譏笑是「女體」、同志。

自卑的偉志除了在軍中遭到言語霸凌，也因為穿T-shirt會「激凸」，出門只敢穿襯衫或厚衣服，天氣再熱也要穿2件衣服或罩一件外套，就是為了遮掩明顯的胸型。覺得自己很倒楣，不堪女乳困擾的偉志，最後決定尋求手術治療。

新生兒受到母體荷爾蒙的影響，無論男女嬰都比較容易有明顯的胸部。（圖片來源：pixabay）

胸部微微隆起，有時還伴隨著挺立的乳頭，這種情況在肥胖男性身上並不少見，也常讓人以為就是肥胖引起。其實，「男性女乳症」是一種疾病，和男性、女性荷爾蒙濃度失衡有關，肥胖只能算是「假性男性女乳症」。

中國醫藥大學附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕解釋，女乳症是男性荷爾蒙較少、女性荷爾蒙較多，導致乳腺增大；如果增大的乳房中大部分是脂肪，乳腺沒有明顯增生，則是「假性男性女乳症」。不過，女性荷爾蒙高漲，胸部也容易堆積脂肪，因此臨床上，男性女乳症通常合併有乳腺增大與脂肪堆積。

根據引起原因，男性女乳症又可以分成生理性和病理性：

●生理性：成長過程或成年後，不同時期荷爾蒙變化所發生的男性女乳症，屬於正常現象，最常出現在嬰兒期、青春期和中老年人身上。

新生兒不論男女，出生後的前幾週胸部都比較肥厚豐滿，這是因為胎兒在母體內，母親的女性荷爾蒙透過胎盤傳給胎兒，所以小男嬰的胸部也會比較明顯，通常出生1個月後就會消失。

青春期荷爾蒙劇烈變化，女性荷爾蒙也可能濃度相對較高，一般在國、高中時期，男生的胸部也會比較明顯，但18歲後，荷爾蒙濃度恢復正常就會自然改善。

男性也有更年期，進入45～50歲後，男性荷爾蒙濃度逐步下降，加上容易有體重過重的問題，體脂肪增加，也會有輕微女乳症的現象。

●病理性：疾病也可能導致男性女乳症。較常見是先天的性染色體異常，因睪丸發育不全造成男性荷爾蒙濃度偏低，引起男性女乳症。肝病也很常見，包括慢性肝炎、肝硬化、酒精中毒等，肝臟代謝異常也會影響荷爾蒙分泌，造成女乳症。

其他像是甲狀腺機能亢進、肥胖、營養過剩、常吃高油脂食物，或者會使荷爾蒙不正常分泌的腫瘤，例如睪丸腫瘤、卵巢腫瘤、腎上腺腫瘤、腦下垂體腫瘤等，都會影響體內荷爾蒙平衡。

男性女乳症依程度分4個等級，最嚴重的第4級（下圖右），約相當於女性的A～B罩杯。但也有極少數病例達到C罩杯。

男性女乳症根據乳房腫大和鬆弛程度，大致分成四個等級。（圖片來源：鄭佳玲繪）

一般來說，男性女乳症不會疼痛或出現其他症狀，如果病人不在意，不一定需要治療。但長庚紀念醫院乳房外科主治醫師陳訓徹表示，男性女乳症的患者乳腺受到荷爾蒙的刺激較多，未來有較高機會罹患男性乳癌。

而且男性女乳症通常發生在兩側乳房（只有極少數出現在單側），乳頭周圍也會均勻腫大，因此如果女乳現象只發生在單側乳房、或者只在乳頭的某一側腫大、甚至摸起來是比較硬的組織，要小心可能是乳癌而非女乳症。

病理性的男性女乳症必須治療疾病本身，降低荷爾蒙不正常分泌的情況；生理性的男性女乳症雖然是正常現象，但有些人過了青春期，女乳的情形還是沒有完全消失，則可以進行門診手術，切除增生的乳腺，或抽掉多餘脂肪。

臨床上，嚴重肥胖的人有較高比例出現男性女乳症，大部分是脂肪堆積，但肥胖的人女性荷爾蒙濃度也較高。因此，醫生通常會先看男性女乳症的病人是不是出現在常見的3個生理階段，並檢驗荷爾蒙；如果肥胖的病人排除了病理性問題，通常是單純肥胖引起，只要減重就有機會明顯改善。

黃致錕觀察，20多年前，國內男性女乳症大多是肝硬化引起；近年來，卻是因為肥胖人口增加、環境荷爾蒙影響，造成男性女乳症的患者增加。

建議平常少吃含有荷爾蒙的製劑，部分利尿劑、治療前列腺疾病以及精神科藥物都可能影響荷爾蒙分泌，需在醫師指示下正確用藥。同時少量飲酒、控制體重、少吃高油脂食物，都能避免生理性女乳的情況加重。

至於喝豆漿會不會導致男性女乳症？「植物性的雌性荷爾蒙不會影響，目前也沒有證據顯示大豆異黃酮會造成男性女乳症，」黃致錕強調，植物性的雌性荷爾蒙很難引起乳腺增生，它和動物性荷爾蒙在身體內的作用和機轉不一樣，實在不必把問題怪罪豆漿。

(中時新聞網)