今年第二季，新冠肺炎疫情大大打亂全球正常的生活步調，企業派息同樣受到劇烈的影響。根據最新發佈的駿利亨德森全球股利指數，第二季全球企業的派息減少1081億美元，下降至3822億美元並寫下2012年第二季以來的最低紀錄。

換言之，第二季全球企業整體派息萎縮22％，同時間基礎派息負成長19.3％，雙雙寫下全球金融危機過後單季最大的萎縮幅度。全球有超過四分之一的企業（27％）在第二季調降派息；在這1／4的企業之中，更有半數企業直接停發股息。

駿利亨德森全球股利指數在第二季下降至182.2點，創下2018年第二季以來最低的水準，且下半年指數料將進一步下跌。

加拿大企業派息在第二季展現韌性，支持北美地區的派息表現；除了北美以外，其他區域的企業派息全數下降。各個國家與各個產業的派息表現有著極大的差距。其中，歐洲與英國受到的影響最為嚴重，基礎派息下降2／5。法國－歐洲最大的派息國家－在第二季的派息表現尤其疲弱，整體派息金額寫下至少10年來的最低水準。儘管如此，部分法國企業料將在2020年下半年再度開始派息。另一方面，瑞士企業派息的年增率幾乎沒有任何的變化。

在亞洲，澳洲企業派息受到的影響最為顯著，且第三、四季的影響將更加嚴重；另一方面，日本企業派息則相對不受影響。新加坡受到星展銀行（DBS）的派息減少，南韓受到現代企業（Hyundai）取消派息以及香港（Hong Kong）受到休閒行業壓力的影響。例如，賭場運營商金沙中國（Sands China）暫停了派息。

雖然每個國家在基礎上僅出現個位數的下降，然而，以各個產業的派息表現而言，健康護理與通訊產業的派息最為抗跌，但是金融與非民生必須品產業受到的影響尤其顯著。

(旺報 )