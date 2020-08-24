今年初發生新型冠狀病毒疫情，衝擊全球經濟，台股隨著金融市場起伏震盪，旺旺保公司表示，使得該公司第一季投資獲利呈現衰退，然該公司持續開發新通路，爭取優質客戶，新冠疫情對該公司沒有太大影響，獲利轉虧為盈，上半年每股盈餘是1.36元。

旺旺保董事會24日通過財務報表，上半年營收是38.82億元，營業淨利是2.65億元，稅前淨利2.85億元，歸屬於母公司淨利是2.89億元，每股盈餘為1.36元，歸屬於母公司業主之權益是55.26億元

旺旺保24日也公告，該公司盈餘轉增資發行普通股，每仟股無償配發50股，將於9月10日除權交易日，最後過戶日是9月13日，由於9月12及13日是星期假日，股東須提前於9月11日（周五）前辦理過戶手續。旺旺保表示，該盈餘轉增資計主要是作充實營運資金，健全財務結構，擴大承保能量，增強市場競爭力，提升該公司核心資本及風險承擔能力。

(工商 )