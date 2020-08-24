藝人小S（徐熙娣）26年前和姊姊大S（徐熙媛）組團SOS（後改名為ASOS）出道，憑大膽、無厘頭的風格走紅，後來主持《娛樂百分百》、《康熙來了》人氣更上一層樓，如今已是3個孩子的媽，但身材依舊火辣；而回顧小S這26年來的變化，可說是醜小鴨變天鵝。
小S早年剛出道時牙齒不整齊，1998年開始戴牙套矯正，儘管戴著牙套仍不避諱在節目上搞笑扮醜，就算被笑是「牙套妹」、「大鋼牙」也絲毫不介意，後來她發行了「小S牙套日記」記錄戴牙套的點滴，在書中直言「覺得一口鋼牙的自己很時髦，一點也不覺得自己變醜」，果然努力都獲得回報，她拆掉牙套後的180度超正轉變，更勵志許多人，當時還在台灣掀起一股牙齒矯正潮。
小S整牙後更常展現自信笑容，但過去她一度被質疑整形，她即大方認了微整形，可後來她卻後悔稱：「打一堆肉毒、玻尿酸，最後變得像僵屍一樣」，讓她有感而發向自己喊話：「我要漂亮但是自然的」、「徐熙娣，別再發瘋了！」現在小S則已是公認的自然美女之一。
(中時新聞網)
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