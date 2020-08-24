蔡政府將仇中意識形態參入防疫政策，陸生歷經艱辛萬苦，長達半年才能返台，而在今天開放回台之前，諸如指揮中心、陸委會與教育部等政府部門，多次發出口惠而不實的消息，讓學子、家長與大學端不斷徘徊在引頸期盼與夢碎的過程。

受到疫情影響，本次陸生回台宛如迢迢之路，相關人等每周都在等待指揮中心一聲令下，開放陸生回台就學，然而在這半年多來，包含衛福部長陳時中、教育部長潘文忠及陸委會主委陳明通在內，對此多次都是實問虛答，甚至推卸責任。

民進黨政府反中，舉世皆知，指揮中心、教育部與陸委會都是受到上層壓力，而不敢對外把話說清楚，但兩岸政治角力，不應將炮口瞄準老百姓，而陸生來台念書，有助於增進兩岸交流，讓彼此青年更加認識，甚至紓解我國大學少子化危機，政府不應對此採取劍拔奴張的政治之術。

半年多來，陸生日業面臨沒有終點的等待，受到我方政府的政治凌遲，讓他們在就業、就學被迫中斷、失去愛情，不少人在受訪過程中對記者哭喊，不知道自己到底做錯什麼，讓台灣政府如此對待，面對沒有未來的明天，難以消化龐大的政治壓力，有人甚至已求助精神科醫師，得靠安眠藥才能入睡。

另外則有不少台生是陸生伴侶，當中也有兩岸學生情侶已準備結婚，卻被受到政治力阻絕，淪為牛郎織女，隔著台灣海峽而不得擁抱，因此開始憎恨台灣政府，怨恨屬於自己的美好愛情，全因為民進黨政府仇中而被活生生葬送。

蔡政府口口聲聲表達重視人權，這次防疫卻讓官員不斷打模糊仗，讓陸生與相關人等不斷在期盼底下落空，此時雖開放回台，但遲來的正義不是正義，台北教育大學校長莊淇銘更認為，此事勢必會傳到國際，看到台灣會欺騙境外生，我方宛如放羊的孩子，不知政府未來如何取信於民與國際社會？

(旺報 )