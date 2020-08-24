桃園梁姓男子吸毒後殺害母親37刀，並砍下頭顱從12樓丟下，高等法院日前改判無罪，引發輿論嘩然，高院今再以新聞稿說明，指出合議庭法官參考一審函詢法務部法醫研究所鑑定結果，但法醫所回應，法醫所回覆一審，只是函覆梁母傷勢及凶器造成死亡原因，並未就梁男進行精神鑑定，認為高院的說明只是想拖法醫所背書。

高院指稱，一審桃園法院曾函詢法醫研究所，法醫所去年回函表示：「本案之行凶型態較屬服用大量甲基安非他命，致甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果，若兇嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」。

高院認為法醫所函覆內容，與桃院委請桃園療養院的鑑定結果有歧異，因此高院才會再委託台大醫院鑑定時，請台大說明梁男殺人當下有無精神障礙或心智缺陷，以致辨識能力欠缺或顯著下降。

針對高院的說法，法醫所表示，法醫所只負責「死因」及「毒化」鑑定，並未受法院委託、或被詢問對梁男進行「精神鑑定」，法醫所法醫師函覆桃院的內容，只是在函復關於梁母傷勢和凶器等問題，說明造成梁母傷勢和死亡的原因，重點在於兩者間關聯性的問題。

法醫所指出，桃院並未曲解或斷章取義，以為法醫所是在做「精神鑑定」，對於高院法官將法醫所的函覆內容，認為是法醫所進行的精神鑑定結果，法醫所認為高院搞錯重點，法醫所的重點並不在於「安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人」這句，而是「若兇嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」這句。

法醫所表示，梁男犯案時使用的凶器包括菜刀、開山刀、西瓜刀等4種刀刃，法醫所函覆桃院是強調，若梁男犯案當時精神喪失，比較不可能換了4把刀，行凶後還清洗凶刀。

法醫所認為，高院審理本案期間若對法醫所函文文字有疑義，應再函詢法醫所，或是以專家證人身分傳喚法醫所出說明，但高院卻不這樣做，而曲解法醫所函文的意思

(中時 )