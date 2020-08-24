主打時尚粵菜的「金悅軒」可以說是台中粵菜領頭羊，無論在海鮮熱炒、港式點心道道精緻到位。（金悅軒提供／馮惠宜台中傳真）

「台北台中米其林指南2020」24日公布，台中部分除先前已發布的21家必比登，以及新出爐3家一星及1家二星餐廳外，另有法森小館、金悅軒等31家入選米其林餐盤推薦餐廳，這幾家可以說是台中米其林遺珠，更是未來潛力股，特別的是二市場茂川肉丸和英才大麵羹地方小吃也名列其中，也兼顧了台中人的美食味蕾。

米其林必比登為3道菜1000元以下的小吃，而餐盤推薦則可以說是未來有機會摘星的潛力股，這次台中獲推薦的31家餐廳，包括：茂川肉丸、脂，板前炭火燒肉、潔、法森小館、滿堂、老吳的西洋料理、膳馨、澀、脂鈴木幸介、中山招待所、英才大麵羹、千味海鮮、金悅軒、湄南河、MEATGQ橡木炙烤牛排館、麵廊、銘心、森鐵板燒、品法、一流海鮮美食館、与玥樓、元、游日本料理、名人坊、富彩軒、響海鮮、KR PRIME STEAK、極炙牛排館、THE WANG、頂園全鴨坊、又見一炊煙。

其中多家餐廳原本摘星呼聲都很高，像是主打時尚粵菜的「金悅軒」可以說是台中粵菜領頭羊，無論在海鮮熱炒、港式點心道道精緻到位；而與此次摘下二星餐廳的JL STUDIO同屬星野餐飲集團的与玥樓由前寒舍行政總主廚許文光坐陣，從傳統粵菜創新料理，頗受老饕喜好。

另，MEATGQ橡木炙烤牛排館，由台北摘下一星餐廳教父牛排主廚鄧有癸擔任顧問，提供不同部位牛排料理，無論服務與料理都有一定的水準；法森小館以在地食材演繹法式餐點，特別著重健康飲食，有不少台中老饕都是老主顧，早在台中市長盧秀燕任立委時就已是法森的愛好者。

在這新出爐的台中餐盤餐廳中，二市場百年肉丸店：茂川肉丸其內餡以中藥秘製，皮Ｑ肉香，是老台中人的記憶；而英才大麵羹也是台中特有傳統小吃大麵羹的代表，帶有鹼味像勾芡的麵條添加江蔥酥和韭菜，大麵羹可是只有台中有這種小吃呢。

(中時 )