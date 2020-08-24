外交部上周帶領來自23個國家的駐臺使節及商務代表，前往新北市及桃竹苗地區參訪我國生醫科技產業及研究機構，外交部今(24日)天表示，此行有助參團使節全面瞭解我國生醫產業的能量，協助我國廠商拓銷海外市場，媒合後疫情時代新商機。

外交部是在8月20日及21日兩日帶團進行參訪，外交部發言人歐江安表示，因為台灣防疫成果享譽國際，我國防疫的成功模式成為許多國家參考與學習的範例，所以在本次行程也加入防疫產業的元素。

使節們在本次行程中參訪生產血糖機、耳溫槍等居家醫療保健器材的泰博科技公司、生產肝檢驗試劑的普生公司、正加速研發武漢肺炎疫苗的高端疫苗生物製劑公司、研發製造人工水晶體及植入系統的應用奈米醫材科技公司、生產醫療級防護衣的聚紡公司，以及我國醫療科技的研究重鎮—國家衛生研究院。

參訪行程涵蓋藥物及疫苗研究、奈米醫學、防疫醫材等多個面向，外交部指出，此行有助參團使節全面瞭解我國生醫產業的能量，增進友好國家使節與我國企業的互動交流，並協助我國廠商拓銷海外市場，媒合後疫情時代新商機。

本次企業參訪團也邀請到桃園市政府及新竹市政府參與部分行程，與使節見面交流，分享地方政府運用公私夥伴關係（PPP）推動產業發展的成果，並引介具發展潛力的地方產業及經濟振興合作措施。

外交部自101年起，與民間公協會合作每年辦理兩梯次的使節企業參訪活動，希望藉此機會宣傳我產業發展成果，提升我國企業國際能見度，並促進產業合作及商機媒合，執行迄今獲得許多使節的正面迴響。

外交部也規劃於今(109)年11月辦理第二梯次使節參訪活動，屆時將會以「產業隱形冠軍」為主軸，參訪台南及高雄的中堅企業。

(中時 )