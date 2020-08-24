彰化縣政府於今年6月決標「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」標案，並於7月向勞動部提案針對移工進行血清抗體檢測，然而本案8月才核准，彰縣府先前並未告知勞動部標案一事，勞動部今(24)回應，釐清後若確認有未核定先採購事實，不排除停止經費補助。

彰化縣政府於今年7月24日向勞動部提出經費申請案，係針對移工血清抗體檢測研究案補助，以血清抽樣研究提供防疫政策研擬參考。本研究計畫研究樣本數1600名，占彰化縣移工總數約5萬7000名的2.8％，由於人力不足，預計今年先辦理1000名，經費為141萬5689元，其餘600名樣本抽樣與經費待明年評估辦理。

勞動部次長林三貴表示，彰化縣是產業移工密集的縣市，針對移工管理部分，彰化縣提出移工血清抗體檢測，由於該計畫和移工管理有關，也符合就業安全基金目的，但由於人力不足，因此修改原本提案內容，勞動部也在8月3日核定修正計畫，據了解目前該計畫還未執行。

林三貴指出，彰化縣並未事先告知6月標案一事，在行政程序上恐有瑕疵，若經釐清確認有未核定先採購試劑事實，不排除停止相關經費補助。

(中時 )