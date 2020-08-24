南韓8人女團ANS因其中一位成員Bian眼神、笑容與台灣女星蕭亞軒十分相似，因此被華語歌迷暱稱為「南韓蕭亞軒」。但就在她們人氣逐漸攀升之際，突然在21號深夜宣布解散並爆出有成員遭到霸凌，令粉絲們十分錯愕。

ANS去年8月出道後，便憑著強烈的舞曲風格及成員Bian強烈的存在感成功在網路上逐漸打開知名度。但在不久前，「忙內」Haena突然在IG上表示「一句道歉很難嗎？我沒期望聽到一句對不起但你們不覺得太過了嗎？」甚至在限時動態中寫下「連一次都沒打給父母就這樣一直住在朋友家裡，生活與治療的費用都是朋友支付，原本想從頂樓掉下去但朋友哭著阻止我，我也曾用刀割過也吃過安眠藥，公司卻沒有任何回應，我不求同情只求有歉意」，令不少人懷疑她可能也遭到成員霸凌。

在 Instagram 查看這則貼文 🦋해나🦋（@happy_haena）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 下午 11:42 張貼

不過，21日晚間其他成員透過官方網站發出長文表示，今年3、4月公司幾乎辭退所有員工，從那時以後她們便沒有經紀人，6月份開始辦公室也沒了，讓她們不但沒有練習室可以練習，就連行程、官網更新及粉絲見面會都由團員們分擔解決，因此有很多失誤，多虧一些有交情的前員工無償幫忙才不至於更糟，目前成員已在11日與公司解約並解散團體。

而過去幾天公司甚至一天只給她們一萬韓元(約台幣256元)的餐費，週末還不提供，她們也曾透過法律代理人向公司要求按照合約上的內容管理，但公司竟打給其中一名成員的母親，威脅她「ANS只留下人品好的孩子，其他都是垃圾，讓她們只能待在家裡得憂鬱症」。文章中也提到與Haena的關係並不存在任何問題，但因她是去年底才加入後來又因疑似接觸過新冠肺炎病患遭到居家隔離，那時又遇到沒有員工可以處理的狀態，才導致總總的誤解，但她們也向Haena喊話希望能解開誤會，並表示若有機會活動一定會以更好的樣子出現在粉絲面前，感謝這段時間大家的支持。

在 Instagram 查看這則貼文 ANS (에이엔에스)（@official_ans_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 9:20 張貼

(中時新聞網)