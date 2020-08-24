暑假期間，許多家長都費心為子女安排豐富的暑期活動，增加課業以外的知識與技能，台新銀行觀察到該行VIP客戶對於子女教育的重視，因此規劃一系列結合社會公益的「YBO志工營」，邀請高中職階段的YBO青少年會員參與，希望透過充實的志工訓練課程，培育學科外的核心素養及多元發展與服務關懷精神，同時體會擔任志工的意義與內涵。

台新銀行客群經營處資深協理楊郁敏表示，108年課綱上路後，孩童們的教育形式早已不再侷限於傳統的升學考試範疇，更重要的是如何將知識實際運用在日常生活中。該行YBO志工營系列活動特別採兩階段的課程規畫，第一階段參加的學員必須先完成志工訓練課程，內容除了邀請專業講師傳授擔任志工的意義與內涵，並教導如何與學齡兒童互動相處，另外也透過台新獨家設計的理財桌遊，學習專業的金融知識。

第二階段是實際到社福團體親自參與公益服務，YBO志工們會將學習到的概念，經由完整的活動規劃，在社福團體陪伴學齡兒童一起遊戲及學習成長，YBO志工們也可發揮自己小小的力量傳遞愛與關懷。

台新銀行指出，該行長期致力於社會公益，台新銀行公益慈善基金會首創國內網路公益活動「您的一票，決定愛的力量」，已經堂堂邁入第11年。台新銀行秉持這樣永續關懷的企業經營理念，也希望能透過YBO志工營的相關活動，將推廣關懷社會的理念並傳達給下一代以及社會大眾，並透過學員們在未來落實於生活中並回饋社會，真正協助學員們多元學習成長，並為社會帶來更多正向循環。

為滿足不同理財需求的顧客，台新銀行強調，該行財富管理會員制度為VIP客戶量身打造專屬會員權益，首創家庭會員結合兒童帳戶機制，將理財配置由個人延伸至全家人，並依照家庭成員的生涯階段進行規畫，全家人還能共享優惠權益。用心的服務也榮獲The Digital Banker「最佳下一世代服務推薦獎」、The Asset「最佳下一世代財富管理經理人獎」等國外機構肯定。

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