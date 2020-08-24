今年受新冠肺炎疫情影響，職場新鮮人面對就業市場、經濟環境更嚴苛的挑戰，剛畢業的小資年輕族群學習理財、有計畫的財務分配更為重要，台新銀行建議，可善用台灣市占第一的Richart數位銀行，輕鬆掌握收支狀況，培養理財習慣，從初入社會時，就可逐步累積薪資以外的財富。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart數位銀行是專為年輕人量身打造的數位銀行，推出市場至今深受年輕人的喜愛，市佔已超過五成，穩居業界龍頭，提供低門檻、低手續費的投資商品，許多民眾因此培養理財習慣。3月全球股災時，年輕用戶仍積極逢低進場，統計當月Richart基金申購資料，20至34歲用戶的基金申購人數較1月成長14％，占整體客戶申購近七成，今年因疫情影響，新台幣越趨強勢，也有不少民眾把握機會購買外幣，在美元、日幣相對走低的時期，Richart換匯人數皆有大幅提升。

面對全球經濟動盪時代，包國儀鼓勵初入職場的新鮮人，從掌握自己的收支狀況開始學習理財，使用Richart APP能隨時看見自己的儲蓄水位，搭配「帳務分析」、「總資產分析」功能，一目了然金錢收支狀況。進一步還可嘗試線上小額投資，Richart提供銅板投資、自選組合等基金產品，最低只要10元便能申購，還可二折手續費優惠，適合沒有資金餘裕的新手嘗試。

若民眾不熟悉投資進場時機，Richart新推出定期定額基金「日日扣」功能，連結Richart帳戶扣款，可任選多個扣款日分批進場，在不同的時機點投資，可協助民眾分散投資成本。台新銀行強調，Richart希望能幫助新鮮人從年輕開始慢慢練習，把錢從「小」練到「大」。

(工商 )