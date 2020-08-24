圓剛（2417）因股價暴漲，應主管機關要求先行公布最近期獲利，經圓剛結，7月單月稅後淨利達2.08億元，年增103倍，單月EPS 1.08 元，年增107 倍，雙創歷史新高，單月獲利不但跑贏上半年的EPS 0.84元，還超前進度28.5％。

圓剛因股價飆漲，與旗下子公司圓展在8月11至24日遭處以分盤交易，儘管交易難度增加，但還是澆不息投資人的熱情，圓剛雖在8月18日觸及60元整數關卡、創下波段新高後，股價一度走軟，但才整理二天，就又重整旗鼓，趕在最後分盤交易日前站穩所有均線反壓。

多頭氣勢不可逆，不過，主管機關因擔心投資人受傷，仍趕在最後分盤交易日要求圓剛公布最近期獲利。

經自結，圓剛7月營收8.15億元，雖僅較去年同期成長202.97％，不過因為營收達到規模經濟，獲利成長率令人刮目，單月稅後淨利2.08億元，較去年同期成長10300％，換算單月EPS1.08元，另累計前7月營收亦達25.82億元，年增53.72％。

圓剛成疫情最大受惠股，為打鐵趁熱，圓剛日前又於台灣發表新品雙路HDMI影像擷取產品 – Live Gamer DUO 實況擷取卡，主打可同時擷取兩路1080p影像訊源，在錄製Full HD 60 FPS的同時，也能享受4K60 HDR10或Full HD 240 FPS流暢畫面，圓剛指出，藉由同時支援雙HDMI影像訊源輸入的設計，可以讓內容創作者製作出更優質的影音內容。

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