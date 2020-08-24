吳姓女子在南投市承租公寓，還養2隻法國鬥牛犬，但她自行搬家後，卻將鬥牛犬遺棄在屋內，造成2隻狗活活餓死！南投地院法官審結，認為她違反動物保護法，判處拘役50天、罰金20萬元，還必須繳納5萬元給公庫。

法官在判決書中指出，吳姓女子自2019年6月20日起，向呂姓房東承租位於南投市的公寓大廈4樓，並於屋內飼養法國鬥牛犬2隻；但她在同年9月自行搬離租住處，卻任令所飼養的鬥牛犬，因無人照顧而死亡！

後來，因為鬥牛犬死亡，屋內散發惡臭異味，大樓管理員通知呂姓房東，由警方陪同入屋查看，發現屋內滿地排泄物，且2犬已死亡腐臭生蛆！

法官認為，被告自行搬離租屋處，未給予犬隻充足的食物與乾淨飲水，且未留逃生通道，任令犬隻在髒亂空間內，因缺水、飢餓終致死亡，足見被告有故意傷害動物犯意，違反《動物保護法》事證明確。依法官判決，拘役每日折算1000元，50日是5萬元，加上罰金20萬元和繳公庫5萬元，吳女總共要付出30萬元代價。

(中時 )