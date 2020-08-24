《臺北臺中米其林指南 2020》今（24）日正式發表，更首次移師至台中國家歌劇院舉行，交通部長林佳龍（中）、台灣米其林董事長毛行健（左）出席活動。（米其林提供）

米其林美食指南評鑑，今（24）日在台中歌劇院公布結果，但現場只見民進黨籍的交通部長林佳龍出席，未見國民黨台中市長盧秀燕。據了解，台中市政府未收到指導單位交通部通知公文，台中市觀旅局對此表示，考量未受邀，盧市長尊重主辦單位，加上另有行程，不克出席，仍給予摘星的餐廳祝福鼓勵，發布會意外透出龍、燕角力。

根據《中評網》報導，《米其林指南》今年在台首度進行台北、台中雙城評鑑，今天在台中歌劇院公布一至三星等評鑑結果，這也是米其林在台灣第三版指南，發布會現場包括台灣米其林董事長毛行健、米其林餐飲亞洲董事總經理Nicolas Achard、交通部長林佳龍、交通部觀光局長張錫聰等人出席見證。而先前不斷宣傳台中入榜米其林評鑑的市長盧秀燕缺席，引起媒體關注。

今年米其林首度跨足台中，盧秀燕先前對此強力行銷，並親自介紹台中各式知名美食，甚至公開感謝賴清德、林佳龍等人促成米其林到台中，本來預期她將親自出席評鑑結果發布會，未料不只未出席，甚至台中市政府也沒有代表出席。

據了解，台中市政府未收到交通部的通知公文，也未收到米其林公司的邀請，市府觀旅局表示，盧尊重主辦單位，加上另有行程，不克出席，一番說法引人聯想。

(中時新聞網)