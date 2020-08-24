新冠肺炎疫情在國外持續蔓延，日月潭萬人泳渡今年是否續辦，也引發關切；南投縣長林明溱24日表示，由於攸關疫情，事態嚴重，因此，縣府上周已行文衛生福利部，詢問是否能辦萬人泳渡，希望中央有明確指示。

日月潭年度盛事萬人泳渡，預定在9月下旬舉行，今年由於疫情因素，排除來自國外的隊伍參與，仍然有2萬多人報名；不過，由於疫情不明朗，萬人泳渡能否如期舉辦，攸關數萬名泳客及眷屬行程安排、飯店住宿退房等問題，各方矚目。

林明溱表示，目前，疫情有轉為嚴重的趨勢，而日月潭萬人渡牽涉2萬多人，會不會發生疫情感染，或造成疫情擴散很難控制，因此，縣府上周就發文請衛生福利部指示，如果衛福部說暫停舉辦，縣府一定遵照辦理。

林明溱說，現在的疫情好像是存在而不發作，可能與國人每年施打流感疫苗，人體產生抗體有關；不過，因為萬人泳渡攸關眾人健康，還是要專業審慎評估，只要中央說不要辦，縣府就不會辦。

林明溱強調，由於關乎疫情，茲事體大，他個人沒有續辦萬人泳渡與否的傾向，一切交由中央決定，不然如果縣府和中央意見不同也不好；如果中央沒有指示，縣府將邀集各部會來開會，採取多數決方式，議定是否如期舉辦萬人泳渡。

(中時 )