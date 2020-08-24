老師在聯絡簿上的留言，讓媽媽看到嚇歪。(圖擷取自爆怨公社)

聯絡簿是老師和家長溝通的橋梁，讓爸媽了解孩子在學校的情況。近日有一名媽媽表示，日前幫兒子簽聯絡簿時，發現老師留了「XX說昨天有哥哥去家裡玩」這句話，讓她瞬間頭皮發麻，因為昨日家中根本沒有客人來訪，又正逢農曆7月，讓她直呼，「這個月份可以不要這樣嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己簽兒子聯絡簿時看到老師留言表示，兒子說昨日有大哥哥到家裡玩，但事實上家中根本沒有人來訪，更詭異的是兒子還具體說出是位「哥哥」，這讓她嚇的表示，「我想抱怨我兒子，這個月份可以不要這樣嗎，沒有什麼我看見的哥哥來啊！」媽媽也自嘲是麻瓜媽媽，因為他看不見兒子所謂的「哥哥。」

底下網友更回覆，「妳有感覺肩膀重重的嗎」、「真的有，只是你看不到」、「你要告訴哥哥你想跟他見面」、「説有阿姨來家裡會不會會好一點呢？」不過也有網友安慰說道，「會不會老師寫錯本啊？」

此外，也有許多家長分享自己碰到的狀況，「不怕，之前我女兒還小的時候，我叫他們睡覺，他們竟然看著我後面說『哥哥睡睡，拜拜』嚇得我心臟蹦蹦跳」、「沒事，我三歲半的女兒今天也跟我說天花板上的點一直跟她講話。」

(中時新聞網)