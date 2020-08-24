美國雖然以華為有大陸軍方與官方背景而認定其5G設備危及美國家安全，但似乎也認同軍方介入通訊技術發展合乎國家利益，並準備仿效華為的發展經驗。美國官員表示，五角大廈將介入更高端的6G無線通訊領域，以「跨越式發展」超越大陸華為在5G領域的優勢。

據《美國之音》指出，美國去年新設立的對外金融投資合作機構美國國際開發金融公司（DFC）首席執行官亞當．博勒（Adam Boehler）最近透露，美國將通過「跨越式發展」，投資第6代通訊技術（6G），遏制中國大陸在通訊技術領域取得的領先地位，中國大陸將無法通過補貼統治這一領域。分析認為，6G移動傳輸的經濟和軍事影響更具革命性，各國在6G行業的競爭會更加激烈。

報導指出，美國國防部下屬的高級研究計畫局（DARPA）從2016年開始，與民間科技公司合作，資助「大學聯合微電子學專案」（Joint University Microelectronics Program ，簡稱JUMP）。太赫茲與感知融合技術研究中心（ComSenTer）是 「JUMP」研究計畫的子專案之一，太赫茲被認為是6G資料傳播的關鍵技術之一。紐約大學團隊負責人、電子和電腦工程教授桑迪普．阮根（Sundeep Rangan）說，美國國防部投資微電子尖端專案，可能是著眼於太赫茲技術的軍事應用。但他強調，雖然JUMP項目由美國國防部DARPA牽頭，但6G的未來發展前景取決於商用是否成功。

業界預計，6G移動通信性能將是5G的10到100倍，資料的傳播速率需求將達到每秒100GB，甚至高達每秒1TB，傳輸的頻段也將進入「太赫茲」（THz）時代。

大陸解放軍的《中國國防報》今年4月發表題為《如果6G運用于未來作戰》的署名文章稱，6G技術引入軍事領域將對「戰爭形態、裝備發展、戰場通信等軍事實踐產生重大影響」，其軍事運用潛力巨大，是未來軍隊適應新軍事變革的重要關注點。

總部設在加拿大多倫多的創新未來中心（Center for Innovating the Future）聯合創辦人阿比舒爾·普拉卡什（Abishur Prakash）說，6G通信技術將是未來的兵家必爭之地。6G可以讓自動駕駛車輛、醫療系統自動化、無人機運輸、警務預測的廣泛成熟應用成為可能。世界上所有的大國都非常清楚6G和其他新興技術將成為未來地緣政治力量的關鍵。

報導說，除美國外，中國、日本、韓國、芬蘭、瑞典、德國、英國等傳統通信技術強國都已加入6G技術研發的行列。

6G技術如何突破5G，實現跨越式發展，目前尚無定論。分析認為，6G可能基於5G基站並增強通訊功效，還可以運用衛星、無人機、甚至是可見光等新一代通訊方式。

(中時新聞網)