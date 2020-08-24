台大公衛學院與彰化縣衛生局合作進行萬人血清抗體檢測，引爆爭議，台大公衛學院教授詹長權表示，這項檢測有些經費來自科技部補助。科技部今天發布新聞稿說，補助部分並未包含血清抗體調查計畫。

科技部表示，自2018年起與教育部共同擇優補助以解決國家重大議題，或發展重點產業技術領域為導向之18個研究中心；其中台大之「群體健康研究中心」獲得補助，計畫目標為創造出全球第一之「精準族群健康科學」，當時並未發生新冠肺炎(COVID-19)，計畫補助內容亦未包含相關調查。

凡申請科技部計畫補助涉及人體試驗，均需經過學研機構或醫院之研究倫理委員會（IRB）審查通過，其中台大公衛學院提出的「精準族群健康科學」計畫於執行期間，已獲台大研究倫理委員會審查同意。這項計畫為期3年，執行期間為今年3月至2021年2月，科技部補助經費約2300萬元。

科技部說，這項計畫之部分計畫內容與彰化縣衛生局合作，主要合作項目為分析彰化萬人健檢資料分析，進行含糖飲料、飲食型態與代謝症候群風險研究，並參與C肝、肺結核傳染病防治等議題，協助彰化各醫療院所之長照、出入院等資料進行整理與分析，並未包含血清抗體調查計畫。

(中時 )