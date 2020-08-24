唐氏症基金會今（24）日舉行中秋禮盒發布會，宣布販售款項將用於唐寶寶工作訓練。基金會董事長林正俠表示，未來持續深化大台中服務，努力籌措小作所、庇護工場、公共托育、親子館等服務，但需大量資源投入，盼大家購買禮盒讓服務更加完善，照顧更多中部家庭。

「2020中秋送愛送團圓-月來月愛你禮盒上市記者會」，在台中市社會局副局長陳坤皇、立法委員莊競程、市議員黃守達，以及贊助企業夥伴共同見證下，活動公益大使陳柏豪、萊福力帶領唐寶寶出場展示中秋禮盒，新奇、特別的體驗，唐寶寶們笑容特別燦爛，而慕夏居精品傢俬林成俊總監更直接認購大量禮盒。

依據勞動部年初公布的「身心障礙者勞動狀況調查」顯示，15歲以上身心障礙者業不易，今年受到疫情衝擊，唐寶寶就業路更加艱辛。林正俠表示，「唐寶寶就業是許多家長、孩子們的夢想。所得到的，不僅僅是表面上的薪水，而是對於自己的肯定、信心。」身為唐寶寶家長的他更分享首次被孩子請吃飯，內心的感動無法言喻。

萊福力、陳柏豪出席唐氏症基金會中秋禮盒上市發佈會。（中信兄弟提供／廖德修台北傳真）

基金會服務全國3萬多個唐寶寶家庭，雖受疫情衝擊上半年收入短少2、3成，但服務卻不中斷。108年早期療育服務人次逾1萬2千、台中市坪林親子館服務人次逾8萬2千人；兩間小作所「天生我才台中南屯站」、「天生我才台中霧峰站」，亦積極培養心智障礙者進入職場。未來規劃延伸服務，但需更多資源投入，購買禮盒即是幫助唐寶寶、基金會的圓夢方式。

擔任活動公益大使的中信兄弟球星陳柏豪、萊福力也分享與唐寶寶相處的過程。陳柏豪表示：「他們的可愛、純真讓人不自覺微笑、心情也好了起來，每次見面皆令人難忘。先前和他們一起做手工皂，看到他們的認真，每個動作都做到確實，做完再檢查剛剛有沒有做好，讓人佩服。希望有更多人購買手工皂、禮盒，對他們而言一定是非常大的鼓勵。」

萊福力則表示：「唐寶寶是天使，他會對著我露出陽光笑容，大聲呼喊我的名字，衝過來抱住我，給人滿滿溫暖。這樣的孩子，絕對需要更多人理解與支持。」

(中時 )