美國聯準會（Fed）會議紀要措辭未似先前積極，鴿派態度不如預期，壓抑市場情緒降溫，但蘋果拆股前延續漲勢和半導體財報亮眼，及8月PMI數據回升至18個月新高、房市數據強勁及中美計畫貿易會談消息，淡化部分地區數據不佳和疫情復發利空，近一周資金淨流入以股票型ETF為主。

統計近一周ETF基金淨流量，整體股票型ETF淨流入64.5億美元，其中主要流入全球股票型ETF有25.4億美元，其次流入大陸及亞太股票型ETF分別為13.8億及13.1億美元，日本股票型ETF淨流入1.6億美元，新興市場股票型ETF淨流入2.1億美元，美國股票型ETF則淨流出9.5億美元，歐洲股票型ETF淨流出2.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國科技股表現強勢，引領史坦普500指數收復新冠肺炎疫情以來的跌幅、改寫歷史新高。但隨中美關係陷緊張、美國新輪刺激政策卡關、全球疫情仍嚴峻，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，逢高獲利了結賣壓難免，建議投資仍以基本面為依歸。

著眼後疫情時代企業將加速數位轉型與人們生活型態的轉變，伴隨5G、AI等技術提升，締造科技產業完整的長期結構性行情。隨著時間進入返校需求及第四季科技股傳統旺季，富蘭克林證券投顧建議，無須預設高點而錯失漲幅，空手者可先建立基本部位，逢震盪積極加碼科技產業型基金，穩健型投資人可採大額定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，截至目前有數十家公司在病毒的鑑定和定序後數個月內，迅速將候選疫苗推進到人體臨床試驗階段，令人印象深刻，儘管目前尚無被美國食品暨藥物管理局（FDA）核准用來預防及治療新冠肺炎患者的藥物，但樂觀看法最終可找出被FDA核准的有效療法，看好生技及製藥產業持續創新的潛力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，新冠疫情帶動遠距工作、遠距教育、電子商務、遠距醫療、串流媒體、無接觸配送的採用，科技應用在2020年變得越來越重要，加速許多重要的結構主題。這些主題正是科技產業的核心，擺脫危機後，預期數位轉型仍將為一重要趨勢，甚至可能因落後者的投入而加速發展，持續看好整體產業前景。

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