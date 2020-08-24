環保署修正發布「機車汰舊換新補助辦法」，9月1日起，民眾換新車後不用再跑原戶籍地申請。

環保署表示，原規定補助須向舊車車籍登記地的環保機關提出申請，但實際民眾新購車輛後，多由銷售地點車輛製造廠或銷售商協助民眾辦理舊車報廢及申請補助程序，因此這次修正從9月1日開始，換購機車者改向新車車籍設籍地環保機關提出申請；換購電動（輔助）自行車者改向戶籍地的環保機關提出申請。

(工商 )