機車汰舊換新補助 9／1不用再跑原戶籍地申請 22:312020/08/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老車汰換，環保署：柴油汽機車減少近126萬輛。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署修正發布「機車汰舊換新補助辦法」，9月1日起，民眾換新車後不用再跑原戶籍地申請。 環保署表示，原規定補助須向舊車車籍登記地的環保機關提出申請，但實際民眾新購車輛後，多由銷售地點車輛製造廠或銷售商協助民眾辦理舊車報廢及申請補助程序，因此這次修正從9月1日開始，換購機車者改向新車車籍設籍地環保機關提出申請；換購電動（輔助）自行車者改向戶籍地的環保機關提出申請。 (工商 ) #申請 #戶籍地 #環保 #機關 #機車汰舊換新補助 也許您會感興趣 推薦閱讀 網邪A不完3／千萬補助僅用300萬 網協還抱怨體育署給教練薪水太少 07:492020/08/24 社會 彰縣府移工血清抗體檢測申請程序瑕疵 勞動部：不排除停止補助 20:282020/08/24 生活 Apple Pay送優惠 騎共享機車買票券輕鬆享優惠 18:502020/08/24 科技 網邪A不完1／國家資源當自家的！ 中華網協用國家訓練站爽做無本生意 07:492020/08/24 社會 安心聘僱不踩雷 小吃店應徵外國人先查證件再上工 15:312020/08/24 生活 行使剩餘財產差額分配請求權「可以這麼做」 14:222020/08/24 房市新訊 我與以色列簽署駕照協定 9月15日起可免試換照 20:492020/08/24 政治 網邪A不完4／到底誰A錢？網協稱僅拿到660萬補助 至少300萬經費下落不明 07:492020/08/24 社會 南市一區一日照將完成最後一塊拼圖 15:312020/08/24 寶島 和泰聯手蝦皮 上網買TOYOTA便宜13萬 11:262020/08/24 財經 生活熱門新聞 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 鬼月8種水果別亂拜 命理師：反會惹到好兄弟 - 生活 周三起3天全台有雨 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 政風查彰化衛生局 陳時中透露結果了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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