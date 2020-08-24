搶佔小基站新商機，明泰科技繼2018年與工研院合作在SCF Awards首次得獎後，今年又再度與工研院拿下全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇(Small Cell Forum ,SCF)評審團特別獎 (Judges'Choice of the SCF Awards 2020)榮譽，深耕小基站多年，終於見到成效。

小型基地台全球論壇(Small Cell Forum ,SCF)是推動小基站應用的國際組織，每年評選對全球小型基地台產業有技術創新突破、產業推廣等各相關領域貢獻者，頒發小型基地台論壇獎（SCF Awards），其中包含商業化布建獎、小基站創新獎，及評審團特別獎等獎項。歷年得獎者多為國際知名資通訊領域業者，如AT&T、Verizon、SoftBank、Nokia、Cisco、Intel、Qualcomm、T-Mobile、Vodafone、Commscope等。

在科技列強中，台灣成功突圍而出，工研院研發之「小基站網路智能規劃與管理技術 (Athena SON – RAN Planning & Optimization Service)」獲得全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇(Small Cell Forum ,SCF)評審團特別獎 ( Judges’Choice of the SCF Awards 2020)榮譽，明泰科技總經理林裕欽指出，目前此技術已與明泰科技展開合作。

工研院小基站智能管理技術係第二次獲得評審團特別獎，此次獲獎關鍵是透過AI人工智慧在小基站網路布建與優化提供最佳配置解決方案，協助網通設備商、系統整合商在專網場域建置時，如小基站布建的數量、位置與射頻等有最佳化配置建議方案，並能自動優化專網場域的訊號覆蓋。

林裕欽表示，繼2018年與工研院合作在SCF Awards首次得獎後，今年再與工研院獲獎感到與有榮焉。明泰科技在小型基地台（small cell）的研發從3G時代便已開始，累積了相當多的經驗，尤其在小型基站L1 PHY (Port Physical Layer)、天線束波成形(Beamforming)關鍵技術的開發與高速訊號整合的處理能力上，更展現出核心競爭力，在傳輸容量、涵蓋範圍及效率上滿足5G高傳輸速度、高容量的目標。明泰積極響應政府5G政策與工研院長期以來在許多專案場域上都有密切合作，近期包含公共事業電力物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等5G試驗場域。

傳統小基站網路的布建與維運，需要有經驗的工程師進行規劃、優化、監控與維護，耗費許多時間與營運成本。例如為符合用戶需求的訊號覆蓋、效能目標，在專網建置初期，得多次場勘、沙盤推演、模擬才有初步規劃；架設基站後，又需針對環境訊號量測及基站參數配置優化調教，取得最佳的配置組合，若用戶端需求改變就得從頭再來。工研院開發的「小基站網路智能規劃與管理技術」，能讓一般企業專網場域的布建規劃時間，從數天或數周縮短至幾小時內即可找出最佳的網路規劃建議，可快速反應並彈性調教小基站網路配置，更貼近用戶使用需求。

(工商 )