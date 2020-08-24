礦業巨擘力拓（Rio Tinto）5月為擴大澳洲西澳省的鐵礦砂礦場開採範圍，炸毀兩處有4.6萬年歷史的原住民岩洞惹眾怒，力拓為平熄爭議而在周一宣布，砍掉執行長等三位高層合計近500萬美元獎金。

力拓砍掉執行長雅克（Jean-Sebastien Jacques）約350萬美元獎金，鐵礦砂業務負責人索茲柏瑞（Chris Salisbury）跟企業關係負責人尼溫（Simone Niven）各自被砍約70萬美元獎金。

有關這三位高層獎金被砍的所有懲處細節，將在明年公司人員薪酬報告中披露。力拓同時對擁有被炸毀岩洞的「普圖昆蒂庫拉瑪和皮尼庫拉」（PKKP）族人道歉，強調岩洞被毀的憾事不應該發生，公司會從中聆聽、學習與改進。

力拓表示即使公司在法律上取得被毀岩洞的處置權，但造成的結果明顯不符公司內部自我設定要高於法律責任的標準與守則。力拓內部檢討指出，直接造成憾事並非根源自單一因素或錯誤。

儘管力拓放低姿態，但澳洲企業責任中心（ACCR）策略部主管費茲傑羅（James Fitzgerald）認為力拓的內部報告根本是對PKKP的侮辱，強調雅克應該被開除。

費氏指出，力拓內部報告沒有列出炸洞事件跟雅克等三人有關，但卻砍掉他們數百萬美元獎金。這種虛晃一下的舉動，只是要轉移股東和外界的憤怒焦點，根本沒有真心認錯。他因此呼籲國會應該調查事件來給外界交代。

(工商 )