黃金有價，金價繼續看升，專家建議，投資者應趁金價回調吸納黃金。至於金價有短線有望上試哪個水平，瑞信分析師邵志銘預測，金價有力上升至2,150美元，建議逢回調可買進。

金價早前升至每盎斯逾2,060美元高位後，現時已回落至2,000美元水平之下，企在1,950美元水平。

瑞信亞太區高級投資策略師及董事邵志銘最新看金價將有力上到2,150美元，並指出：「黃金的主導因素是實際利率，即債息減通膨率，目前看，通膨應該會維持穩定，甚至有少少下行壓力，導致聯準會將會維持超低息環境，令美元利息偏向零、債息偏向0.5厘，如果主要貨幣是這樣，而主要貨幣又無派息，就會令黃金的需求增加。」

他強調，特別是一兩年前，黃金的持有量偏少，加上現時印鈔是無止境的，因為看不到疫情的終點，在這樣的環境下，投資、保值，以及貨幣貶值的需求都令到黃金需求大增，相信大環境在未來一年都不會變。

邵志銘表示：「黃金現時的估值已經反映債息上升，假如未來10個月大環境不變，黃金回調，我們認為是好時機去增加黃金在資產配置比例。」

他指出，金價上行的另一個催化劑是美元下跌的趨勢，會推高金價上升。他料金價短線可挑戰2,070、2,080美元的位置，12個月目標是2,150美元。

邵志銘表示，美元走勢如果要完全反映聯準會的零息政策，美元指數的合理水平為85，

美元指數之前其實已經升了幾年，因為之前加息，加上經濟增長領導地位令到大量資金進入美國投資。但是未來6至9個月，經濟成長領導地位未必能夠保持，新的經濟成長動力會因為大選而有所滯後。

(中時新聞網)