不少夫妻共同有感在有小孩後，最頭痛的莫過於行房時該如何安置「電燈泡」，一位人妻就在臉書粉專上匿名分享親身經歷。她怒罵，老公每次愛愛都堅持不換房，結果搭捷運時兒子天真地問：「為什麼要吃爸爸尿尿的地方？」，讓她尷尬得想立刻回家找老公算帳。

一位人妻在《靠北老公》上投稿，原文氣憤寫到：「跟你說過要去其他房間，每次都說小孩睡了沒關係，你天兵兒子在捷運上問媽媽為什麼要吃爸爸尿尿的地方，我只想手刀衝刺回家砍你3000次。」，原來是夫妻行房時意外被小孩撞見，讓她氣得想回家找老公算帳。

此文發出後，網友笑翻回應：「太尷尬了啦！」、「笑死超悲劇」；也有不少網友提供機智回應：「當然是標準答案：『爸爸尿尿的地方被毒蛇咬到，媽媽要趕快幫爸爸把毒液吸出來才能救爸爸的命。』」、「因為爸爸的鳥鳥突然沒有呼吸了，媽媽在搶救呀！」、「媽媽吹的是高音直笛，不是爸爸尿尿的地方。」、「因為好吃一直吃啊」、「是在幫爸爸擠牛奶啦！」、「長大你就懂了」。

(中時新聞網)