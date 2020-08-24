統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入29.4億美元，以美國固定收益ETF淨流入22.5億美元最多，全球固定收益ETF淨流入3.5億美元，歐洲固定收益ETF淨流出1.1億美元，新興市場固定收益型ETF淨流出4.4億美元，新興（當地貨幣）固定受益ETF淨流入0.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入26.5億美元，高收益債券ETF轉為淨流出6.7億美元。富蘭克林證券投顧分析，因疫情導致財政稅收減少，再加上政府紓困而擴大支出，加劇赤字缺口或債務負擔，多數國家負債佔GDP比重將呈現顯著惡化。企業獲利衰退也將推升違約風險，債券投資應更加重視違約風險溢酬，或發行人的償債品質，投資須強調精選持債，建議以具備政府支持或是高評等的政府債為首選，看好美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券型基金。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，2019年伊斯蘭債總發行量460億美元，成長約30％，儘管全球承壓時可能也會影響到伊斯蘭債的發行市場，但後續若伊斯蘭債市能進一步解決有關於標準化、創新和治理的問題，預期2030年市場規模可望達到2.7兆美元，目前策略上加強投資組合的債信品質，防禦可能的不對稱風險。

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