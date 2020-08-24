潤泰全球（2915）今（24）日在應台灣證交所之邀進行業績發表會時表示，潤泰全已轉型為控股公司，展望未來，將坐擁六大投資價值，包括品牌經營、轉投資南山人壽、生技和環保事業挹注獲利、零售和量販事業提供長期穩定現金流、營建用地取得成本低廉、轉投資事業市值已超越帳面價值。

今天潤泰全球的業績發表會，由潤泰全副總經理李天傑主持。他表示，潤泰全多年轉投資的香港高鑫零售，已在2016年底出售絕大多數股權，並分別在2017年和2018年挹注處分利益；2019年持股高鑫零售股權已非常少，不過南山人壽、潤泰創新等轉投資公司，依然提供很大的貢獻，因此衝高獲利，EPS達16.52元，多角化轉投資的經營績效已回饋母公司。

李天傑表示，今年上半年稅後純益達40億元、EPS達7.62元；合併權益達942億元，換算每股淨值已達152元。

資產方面，潤泰全的桃園觀音廠，中壢一廠正辦理工變住，新豐三廠5,699坪已變更完成住宅區，台中廠8,484坪商業區土地，大園廠1,419坪。

李天傑表示，上述五筆資產總面積約2.5742萬坪，若全部處分，潛在獲利將達38.9億元，未來不排除伺機活化閒置資產。

(工商 )