「各位旅客午安，這裡是座艙長廣播，不知大家今天是為什麼而飛？是返鄉？為了工作？還是為幸福而飛呢？我們常常幻想童話般的浪漫故事能發生在自己身上，今天我們受委託要為機上某位貴賓圓夢……」，就在24日七夕情人節的前夕，何姓旅客因華信航空高空搭的鵲橋，成功向女由求婚。

華信航空AE393 14:25台北飛往台東的飛機上，當華信空服員感性的廣播詞響起，何姓旅客捧著鮮花及求婚戒指，一邊唱著「Marry Me」一邊走向女主角座位前跪下求婚，在全機旅客高喊嫁給他的如雷掌聲下，華信航空成功扮演鵲橋角色，在七夕幫旅客幸福圓夢，讓有情人終成眷屬。

求婚成功的何姓旅客興奮表示：「因為在柬埔寨工作，與女友分隔兩地，常常當空中飛人，所以就想到要在飛機上求婚，希望給她最難忘的驚喜。於是特別拜託華信機長和空姐幫我圓夢，藉由這次到台東旅遊的機會，在飛機上做出我人生最大的決定，非常感謝華信航空讓我順利抱得美人歸。」與女友相戀3年的何姓旅客，選擇情人節前夕在1萬呎高空向女友浪漫求婚，他還貼心準備喜糖送給全機旅客，一起分享他們的喜悅。

執行本趟浪漫飛行任務的機師蔡惠琮，特別代表華信航空致贈一架華信航空ATR72-600飛機模型給這對幸福的旅客，為準新人獻上最誠摯祝福，見證他們人生最美好的時刻。華信航空也祝福大家七夕情人節快樂！

(工商 )