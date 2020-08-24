從實驗室裡培育臟器，做為器官移植來源來治病，這幾乎是過於理想的科幻故事，然而卻很可能在不久的將來美夢成真。科學家首次完成有史以來第一個功能齊全的微型人類心臟，雖然它看起來只是一團細胞集合體，但是它確實在跳動，並且具體而微的有了功能正常的腔室和血管系統。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，這項研究是美國密西根大學(University of Michigan)醫學院的幹細胞項目，而且不是利用具爭議的胚胎幹細胞。

科學家首先從成年人那裡獲取皮膚或血液細胞樣本，然後將它們重新編程，退化成多功能幹細胞（IPSC），這種幹細細胞的效果與胚胎幹細胞完全相同，可以再分化成其他的細胞甚至器官。先前，其他團隊的科學家，利用多功能幹細胞來創建人體器官的微型版本，如腎臟、肝臟、肺、血管甚至腦部。而密西根大學團隊，則把研發目標放到心臟。

計畫主持人艾里特·阿吉爾博士（Aitor Aguirre）說：「我們對幹細胞下了指令，誘使它們製造類人心臟類器官（hHOs）。」

研究小組說，實驗室中生長的微型心臟，成長到第6天，已經開始跳動，到第15天，它們已經長成大約1公分寬的球體，並帶有複雜的內部腔室，可以看到所有主要的心臟細胞。

其實，先前也有製造微型心臟的研究，然而在過去，科學家是用大鼠細胞混合人類細胞，做成「具有人類細胞的大鼠心臟」，所以即使成功，它也不算是人類的臟器。而新的培育方式速度更快，並且是標準的人體器官。

科學家說，目前這項研究還沒有辦法製造完整的心臟，但是光是現在的成果，就可以來進行先天性心臟病的治療與研究，甚至可以把微型心臟做為測試藥物的平台。

在下面的影片可以看到微型心臟的跳動。

MSU researchers grow first functioning mini human heart model

(中時新聞網)