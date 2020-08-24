以一曲「海波浪」聞名的「黑道歌手」郭桂彬之子郭承霖，今年2月間友人前往家中拜訪時，因停車擋住鄰居而發生口角，郭承霖見狀帶槍下樓替友人出頭互相鬥毆，警方到場後逮捕郭及友人，並起出改造手槍及K他命，檢方今天依《槍砲彈藥刀械管制條例》和持有第二級毒罪嫌，將郭起訴嫌起訴郭男。

警方調查，今年2月13日下午一名許姓男子駕駛自小客車載著趙姓男子，前往北市信義區吳興街拜訪郭桂彬的兒子，但是在路旁停車時，擋住一名鄭姓男子之住處，鄭姓男子發現後大聲嗆聲辱，雙方因而大打出手。

郭桂彬的兒子在住處聽聞吵架聲音，外出查看，發現是自己的友人與不知名人士爭吵，就暗藏槍枝到場助勢。但是雙方在鬥毆過程中，插在郭桂彬兒子腰間的手槍，卻不慎掉落在地，讓路旁圍觀民眾嚇得立刻報警。

警方獲報後，立刻緊急調集警力，迅速派員到場將鬥毆民眾4人全數帶回該所。但當場未發現非法槍枝，且4人都否認有帶槍。所幸員警機敏調閱周遭監視器查看，立即戳破郭男謊言。立刻帶郭男等人，起獲改造槍枝1枝、子彈5顆及毒品等證物。

全案警詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，檢方今天將郭男等人起訴。

(中時新聞網)