《路透社》引述知情人士說法，暗指蘋果代工廠鴻海(2317)及和碩(4938)為規避美中貿易戰的關稅壁壘以及新冠肺炎捲土重來的風險，已著手佈局全球供應鏈，並箭指墨西哥是繼印度之後iPhone的新產地，針對此傳言，鴻海雖未正面回應，不過仍表示，「近期國際媒體報導集團在海外大規模投資的訊息，皆與事實不符，特此鄭重澄清。」

路透社引用二位消息人士的說法，來佐證鴻海有意赴墨生產蘋果手機，其中一位指出鴻海打算利用墨西哥廠來生產蘋果iPhone。另一位消息人士雖強調，目前還沒有跡象顯示蘋果介入了此計畫，不過，推測鴻海在今年晚些時候會做出最終決定，但不確定公司是否會堅持這一計畫。

對於外媒的報導，鴻海稍晚也發布聲明指出，「鴻海一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言。公司任何海外投資規劃，皆依相關程序辦理，並按規定對外公告，而近期國際媒體報導集團在海外大規模投資的訊息，皆與事實不符，特此鄭重澄清。」

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