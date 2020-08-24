希臘政府也打算在島上蓋新設施取代既存的帳篷，今年剛開始時，島上居民也曾舉行示威遊行，和警察發生衝突；另外難民們同樣也因為不滿意遭受的待遇而發動示威遊行，對居民來說，2020是最惡劣的一年，島上的情勢也很緊繃，許多居民不滿政府及歐盟想要在島上蓋監獄的決定，希望把難民趕去其他的國家。

向歐洲移入的難民從2015年開始大幅減少，現在以地上海為中心的區域，每年大約流入10萬人左右，減少的原因，和歐盟以大量資金支援土耳其有關，目前的土耳其，大約還有400萬名難民。2月底時，土耳其因為和歐盟關係惡化，也造成許多難民開始藉由陸路往希臘及其他鄰近國家。

歐盟執委會主席表示「希臘的國境就是歐盟的國境」，主張阻止難民的進入，也加強沿岸的警備，希臘政府也在勒斯博島附近設置漂流式的障礙物，但無國境醫師們則認為就算有再多的手段，也無法阻止難民們的湧入。

歐盟目前既定的規則，各國對於逃到該地的難民負有接受的義務，但希臘可能有過度負擔的情形。歐盟在難民危機後，也有討論如何將負擔轉移的制度，但遭到東歐各國的反對，今年秋天也會開會討論新的對策，但目前也只能照舊。

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(中時新聞網)