歐洲近5年來有超過百萬人以上的難民或移民想要遷入，希臘的勒斯博島是首當其衝的地區之一，也因為難民大量移入，讓訪問的觀光客人數激減，造成當地居民對難民非常不滿，時常有衝突出現。島上的餐廳老闆甚至認為觀光產業已死。

2015年開始，大量的難民從土耳其坐船逃到島上來，原本島上的居民們，也覺得他們很可憐，也想幫助他們，但人口原本只有8萬6千人的勒斯博島，現在卻有1.3萬名的難民，觀光客愈來愈少的情況，在新冠肺炎之後更是明顯降低，而且由於文化和宗教不同，現在島上的居民們都希望不要有帳篷的存在。

島上的計程車司機則表示，現在走在路上的都是當地居民，大家都很支持政府限制難民活動的政策，「難民們若是把病毒帶出來造成擴散怎麼辦」，也顯示當地居民仇視難民的心態已經回不去了。

最辛苦的莫過於住在帳篷附近的當地居民，難民侵入私有土地、偷竊的行為不斷，他們也不信任非政府組織，只覺得難民真是他們的惡夢。

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(中時新聞網)