希臘政府從今年3月開始，對於愛琴海上諸島的帳篷進行嚴格的移動限制。在此之前，難民可以在島內自由地活動，也能去海邊進行海水浴，小孩們也能夠去市內的學校上課，若要離開區域之外的地方，一小時以150人為限，若是沒有經過許可而被警察查緝到的話，會被科以罰金，也引起難民們的抗議：「我們又不是犯罪者！」而且帳篷附近的診療所也很簡陋，無法受到良好的醫療救治。

想要取得難民的資格需要經過數月，甚至超過1年以上，到了難民營之後，也沒有其他可以逃離的地方，也看不到未來在何處。在無國籍醫師團任職的卡洛琳表示，這些難民們來到島上前，就已經有創傷症候群的情形，現在連心都受傷了。

難民營的住民們感染新冠肺炎的案例目前依然掛零，不過因為限制移動的關係，對觀光產生嚴重的影響，當地居民和難民發生衝突的狀況也增加，不過政府只有限制難民行動，而不包括當地居民的行為，也讓卡洛琳覺得希臘政府的規定令人難以理解。

此外，難民的人數依然持續增加，希臘政府為了解決帳篷過於密集的問題，從6月份開始，慢慢地減少支援難民的生活及居所，從6個月變成1個月，並且希望他們離開帳篷，前往希臘本土，但是一旦離開帳篷後，要靠自己的力量找地方住，找工作也很困難，在雅典附近的廣場，現在就成為許多阿富汗人聚集的地方，因為他們語言不通又沒有錢，原本以為離開帳篷狀況就能變好，但現在已經不知道到底怎樣才好了。

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(中時新聞網)