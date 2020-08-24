位於愛琴海東北部、希臘第三大的島嶼，勒斯博島 ，現在有個住超過上萬人的歐洲難民營，難民現在因為新冠肺炎的關係禁止移動，造成難民營過於密集，等於遭到「被軟禁」的狀態。

一年前從阿富汗逃出來的夏利非和妻子及2個小孩從土耳其坐船到此處，一家人賴以為生的帳篷只有9平方公尺（2.7坪）大，因為夏天非常熱，只要坐進去就會汗如雨下，因為常停電而無法使用電扇，一家人都是在陰涼處度過白天。

島上最大的都市密提林和難民營相距數公里，而且有山隔著，山上有數不清的帳篷，原本預計收留以阿富汗人為主的難民約3千人，結果現在有1萬3千人在此生活。

食物採取配給制，每天只發放水及麵包，對一個小家庭來說根本不夠，廁所及地下道的衛生狀況非常糟，孩童多數罹患皮膚病，也時常腹瀉，殺人、強暴女性的行為更是時有所聞。

因為受不了這樣的環境，夏利非的妻子7個月就離開了，15歲的次女也常常在夜晚哭泣，「為了家族的未來才帶他們來這裡，卻沒想到來到了地獄」，他們很希望可以去德國，但這個願望也因為現在的生活而向下修正，「只要能離開這裡，去哪裡都行」。

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(中時新聞網)