現在是網路時代，不管是哪一個產業都相當重視網路社群，政治人物也不例外，在打選戰或是平常經營社群媒體時，小編更常常成為靈魂人物，總能為政治人物增添吸睛效果。新北市議員葉元之近日則是在臉書分享兩名正妹助理兼小編的直播影片，意外成為大家討論焦點，不少人都大讚「有戀愛的感覺」、「太犯規了」。

葉元之日前在臉書向大家介紹身邊的兩名小編，分別是Lena跟Yuna，他說，請她們有空可以開直播，一方面練練默契及膽量，一方面讓大家瞭解一下現在年輕人在想什麼，其中Lena是個心地善良的人，她曾經跟蹤一對情侶到公園，然後監看半小時，只因擔心那位女生被她男朋友打。

至於，另一名小編Yuna，葉元之也大讚她熱愛學習，下班會學日文、學跳舞(不是廣場舞…)，她們也分享曾上網買過的奇怪東西，例如：瘦臉口罩、矯正坐姿帶、分趾套等。然而，從影片中可見，Lena跟Yuna都是名長髮正妹，擁有纖細身材，兩人都很愛笑，親切的笑容瞬間吸引不少網友目光。

而兩人直播影片曝光後，有不少網友則是紛紛留言寫下，「辣喔」、「這，太令人羡慕了吧」、「太正了吧」、「擔心1450來騷擾小編」，還有人開玩笑地說，「元之帥哥您可以放大假了！以後，就全交給她們倆位美女」。

(中時新聞網)