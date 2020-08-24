時代力量將於8月25日起連3天進行決策委員網路投票。但綜合媒體報導，網路卻出現一份錄音檔，內容包括疑似黃國昌有配票單，並提及黃指曾玟學若無他自己支持，怎能選上決策委員，不滿曾玟學2019年任決策委員時，竟未把票投給時力前黨主席徐永明。消息傳出後，曾玟學宣布退出時力。

而《聲量看政治》臉書專頁表示，根據Google SERP分析的趨勢來看，無論在網路文章的標題或內文的探討，時代力量的聲量都因此略有增長（負面聲量）。

從SERP標題趨勢來看，時代力量從昨日上午10點的討論篇幅6頁，今早7點來到75頁，漲幅12.5倍；從SERP描述趨勢來看，時代力量從昨日上午10點的討論篇幅135頁，今早7點來到315頁，漲幅2.33倍。

從時代力量本身的聲量來看，聲量值又再度拉高，只是若細究，通通都是負面聲量，且討論砲火集中在PTT。

不過，若再把聲量視野拉到與其他台灣政黨比較，時代力量昨日的茶壺風暴，僅占所有政黨聲量的8.71%，顯得微不足道。

(中時新聞網)