突如其來的病毒，改變了全世界人類的生活。年初以來，在疫情肆虐下，各行各業皆受波及，業績和成長都呈現衰退。然而以生技產品發展美容保健產業的「麗富康國際」卻突破疫情封鎖，業績在今年前兩季開出紅盤，比較去年同期竟然呈現了大幅成長。

「麗富康國際」日前在台中勤益科技大學舉辦年度表揚大會，為了配合防疫，來自全國各地盛裝出席的近2000名麗富康經銷商，不但全都戴上口罩入場，還必須配合酒精消毒並且測量體溫，為了要表揚獎勵經銷商一年來努力的成果，更得做好全面的防疫措施。

「麗富康國際」經營美容保健市場已邁入第14年，秉持「以人為本，對肌膚友善」的理念，研發優質產品，以提升人類生活品質為使命，守護消費者的美麗與健康。而疫情持續下，讓一般民眾對健康也更加重視。麗富康整合全球最先進的研發成果，產品力求突破不斷升級，去年九月至今，就升級了14個品項，今年三月推出「雪姬膠原肽」，一上市即大受好評，搶購熱潮不斷，才能在疫情衝擊下，上半年度業績反較去年同期成長了20%！其中年度業績第一名的行銷協理林墨筑，業績較去年度更是大幅暴增，竟然高達了3.2倍！

麗富康國際執行長張百都始終堅持產品的品質與效能，今年更重金禮聘在醫藥產業超過50年的前羅氏大藥廠副總裁吳國男為研發總顧問，精選原料加上獨特配方及專利，替所有的產品嚴格把關。

「麗富康國際」以專業取代推銷，以技術經營市場，帶給消費者美麗與健康，同時也提供了創業平台，讓更多人可以有機會翻轉人生。麗富康國際的完整教育訓練制度，已經協助許多經銷商完成開店夢想，去年又新增了19家，全省經銷商店家已達113家！

除此之外，「麗富康國際」也呼籲所有夥伴，持續為公益盡心力。去年獲得文化部頒發「文馨獎」，年底時響應血荒發起捐血活動外，麗富康經銷商團隊們也自發性各自發起許多公益活動，有全齡義務服務，經銷商們走入里民中心關懷社區老人，運用事業中學到的技術，去幫助社區中的每一個人。此外，還有銀髮族照護、流浪之家志工、淨灘、育助院募款、義賣活動…等。麗富康為獎勵經銷商們回饋社會的心意，也特增設「公益獎」，今年總共有62個經銷團隊獲獎。

(中時新聞網)