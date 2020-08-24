洪都拉斯日前錄華視《天才衝衝衝》接受《中國時報》訪問表示，他從小生長在單親家庭，媽媽不在身邊，被奶媽撫養長大，這樣的背景深深影響他的家庭觀，他與老婆結婚最初就約定絕對不在小孩面前吵架，「就怕小孩會以為這樣的相處模式是正常的，我們有一個地雷區，太太知道我絕對不離婚，所以最生氣的時候就是彼此不理人」。他偶爾也會有情緒，這時太太就會提醒：「已經到我的底線囉，你現在說的話是不是有情緒呢？」藉以提醒彼此做調整。

洪都拉斯表示：「尤其我們是有小孩子的，爸媽有義務要教育好孩子，如果你們之間理念不合，就不應該結婚，結婚之後要盡量把家庭維持住，讓小孩子得到雙方面的關愛。」他也跟自己的孩子說：「一定要想清楚，不要只是在賀爾蒙衝擊下結婚，確定結婚前要跟對方好好溝通，給彼此一個界線，除了優點，對於另一半的缺點也要全盤接受，更要確認彼此在困苦時仍能互相包容跟支持，都想清楚了才有資格結婚。」

雖然洪都拉斯希望小孩認真看待婚姻，但對於婚前交往，仍給孩子最大的自由與空間，「如果你組一個家庭，尤其有小孩之後，對社會就有責任，家庭教育比學校教育影響小孩更大」。上半年受疫情影響，他的工作自7月起排滿滿，演出3檔舞台劇，包含故事工廠《再見歌廳秀》、全民大劇團《同學會！同鞋～》以及王偉忠製作的《明星養老院》，被問怕不怕好戲來敲門卻沒時間，他笑回：「我跟舞台劇那裡有溝通，如果有好戲，還是希望可以兼顧啦。」

(中時 )