位於非洲東南部近海的印度洋島嶼國家馬達加斯加23日發生一起逃獄事件，共有88名囚犯逃獄，且與警方爆發大規模槍戰，其中有20名囚犯在過程中中彈身亡，37名遭逮，仍有31名正在逃亡中。監獄居留與再教育機構的負責人帕特里夏（Patricia Razafindrakaly）表示，這群囚犯兵分兩路行動，並用石頭襲擊獄卒，整個行動非常有組織，高層也指示警方與軍隊開火來維持監獄秩序。

綜合外媒報導，馬達加斯東南部的法拉凡加納（Farafangana）監獄23日發生一起逃獄事件，共有88名囚犯逃獄，過程中被獄警發現，他們便用石頭襲擊獄警，還試圖奪取警方的槍械，雙方爆發大規模槍戰，警方也立即尋求軍隊協助，其中有20名囚犯在衝突過程中身亡，37人遭逮，31名仍在逃亡。

國際特赦組織曾於2018年針對馬達加斯加的監獄進行報告，裡面提到遭指控犯罪的人通常會待在監獄中等待審判，一等就是好幾年，這也導致尚未定罪的人數遠比被定罪的人數高出許多。

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(中時新聞網)