台大公共衛生學院和彰化縣衛生局合作進行萬人新冠肺炎血清抗體調查，原定25日舉行的期中報告記者會臨時取消，引發外界揣測，網路上更有人指控這次的試劑用的是大陸製，企圖抹紅。但事實上，彰化縣衛生局早已說明過，此次採用試劑是由瑞士國際大廠所開發，並非大陸進口。

彰化縣衛生局的血清抗體調查報告取消後，由於時機敏感，外界議論不斷，網路上甚至謠傳，這次血清抗體檢驗所使用的試劑來自大陸，刻意抹紅調查，但彰化縣政府6月啟動計畫時，就曾舉辦過說明會，會中指出，這項調查計畫是由台灣大學公衛學院提供的瑞士國際大藥廠試劑來進行。

網路上謠傳彰化萬人血清檢測用的是大陸試劑。（摘自臉書）

彰化縣政府說明會上表示，此一試劑於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，且獲美國FDA緊急使用授權(EUA)及臺灣FDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入核准。因此並非網路上謠傳的「試劑來自大陸」。

(中時新聞網)