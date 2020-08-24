彰化衛生局超前部署，針對居家檢疫無症狀者做採檢，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風調查，彰化縣衛生局長葉彥伯還慘遭網軍圍剿。資深媒體人董智森先是痛罵圍剿葉彥伯的網軍是「垃圾」，接著他也分析彰化萬人血清採檢報告喊卡的原因。

董智森在廣播節目《小董真心話》中表示，葉彥伯是前彰化縣長翁金珠用的人，翁金珠是民進黨，葉彥伯是綠的不是藍的，之後卓伯源用他，魏明谷也用他，到現在王惠美繼續用他，因為他是專業的。

董智森認為，葉彥伯現在被圍剿，有些本來打柯文哲網軍的就轉來打他，結果大家發現他是綠的醫生，是自己人，但就算是自己人，你只要跟陳時中唱反調的話，網軍就來圍你。董智森還痛批網軍是「垃圾」，1450是「畜生」，不咬人也沒事幹。

董智森說，葉彥伯今天不開了，台灣大學公共衛生學院原定25日公布彰化萬人血清抗體調查的期中報告也喊卡，因為都是都是自己人，商量一下，不要給政府難看，「台大公衛所那群人綠油油的，可是沒想到玩到最後，把陳時中的聲望玩垮了。」

(中時新聞網)