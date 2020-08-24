美國1名天菜級男模明星崔佛‧多諾萬日前在Twitter上，向網民們提出1個挑戰，獎品竟是100萬獎金。(翻自崔佛‧多諾萬Twitter)

崔佛向網友們提出只要在荒島生活30天，全程接受直播側錄，能夠挨得住的人就可以得到117萬元(4萬美金)的高額獎金。(翻自崔佛‧多諾萬Twitter)

崔佛‧多諾萬也是1位愛狗人士。(崔佛‧多諾萬Twitter)

美國1名天菜級男模明星崔佛‧多諾萬(Trevor Donovan)日前在Twitter上，向網民們提出1個挑戰。崔佛表示，距離美國本土約161公里處，有一座無人荒野小島，網友們是否能在這座島上生活30天呢？若是可以的話，將會得到117萬5620元(美金4萬)的獎金，當然崔佛隨後也補充說明，這座島上存在著哪方面的風險，此文一出立刻引起眾多網友的熱烈討論，甚至有網友還實際拍影片採訪詢問他人的意願。

據了解，這名天菜男模崔佛‧多諾萬(Trevor Donovan)同時也是美國知名演員，他曾演出過許多大受好評的青少年電視劇，也擔任過多部知名電影的男主角，他也是1位愛狗人士。崔佛在8月22日時，於Twitter的社群平台上發表了一篇文章引起網民的熱烈討論，內容主要探討在詢問1個人，是否能自己在1座離美國美土161公里處的荒野小島生活30天，就可以拿到高額獎金171萬5620元，崔佛也進一步的說明條件，這座荒島上只有住房、棉被、書本、紙、筆、30天份量的水和食物，並且整個生活過程都會被紀錄放送全世界，他還表示若害怕孤單想要帶上寵物一起生活，必須先被扣除30萬元(1萬美金)，消息一出許多網民不斷詢問要怎麼報名參加呢？

網友紛紛表示，「睡姿不好的沒辦法參加」、「怎麼有點像成功嶺的感覺」、「沒網路怎麼直播」、「我想去欸」；也有網友們表示，「帶台車跟零件機器去搞改裝應該還可以」、「寵物不必了，换一台鋼琴就好，这下子没藉口不練琴了」、「如果可以帶樂器/樂譜，蠻可以的呀」、「其實，那地方叫監獄，沒有網絡，但有食物、有地方睡」；還有網友提出些問題，「有釣竿嗎」、「我只擔心食物保存問題和島會不會淹水，看起來會水位上升」、「應該有水鬼」、「這個好像比荒野求生簡單」。

(中時新聞網)