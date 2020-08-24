2020上半年台灣平板銷售額較去年同期大幅成長超過七成，為了搶佔商機，三星宣佈在台引進該公司首款5G平板Galaxy Tab S7、S7+，將於8月28日起在全台指定通路上市，S7 WiFi版建議售價為19,990元，S7+ WiFI版本建議售價為26990元、5G版本則為34990元。

台灣三星表示，S7、S7+搭載與三星旗艦手機Galaxy Note20 5G同樣的120Hz螢幕更新率與觸控筆S Pen，因而支援超低書寫延遲，Samsung Notes應用程式推出一系列新功能，使用者可以輕鬆匯入PDF ，不論上課講義、文件簽署，皆能快速加上註解，語音同步筆記功能可一邊錄下會議或講座錄音、一邊同步抄寫筆記，事後無須對照記憶，只需拖拉錄音，點選特定文字即迅速跳至該音檔段落，升級的Samsung DeX無線多工應用功能，可將平板內容無線投射至智慧聯網電視上，Samsung DeX模式並可將平板迅速轉換為類筆電操作介面。

S7、S7+分別搭載 11 吋LTPS螢幕、12.4 吋Super AMOLED螢幕，內建AKG調校四組揚聲器，S7電池容量為8000毫安培，S7+則高達10,090毫安培。

(工商 )