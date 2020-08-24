巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）23日被一名記者問及妻子遭指控涉及貪汙案，竟當眾威脅要往記者臉上揍幾拳。

根據《路透社》報導，現任巴西參議員的佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）於擔任里約熱內盧州議員期間曾有1名助理奎羅茲（Fabricio Queiroz），奎羅茲在2011至2018年期間陸續將總額7.2萬巴西雷亞爾（約新台幣37.6萬元）的支票，悄無聲息地存入波索納洛妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）的戶頭。

奎羅茲近日因為歷年來將120萬巴西雷亞爾（約新台幣627萬元）存入不同的銀行帳戶，遭到警方逮捕調查，也連帶將波索納洛家族捲入貪污案當中。

根據《法新社》報導，波索納洛23日結束巴西利亞主教座堂（Metropolitan Cathedral in Brasilia）例行行程後，一名《環球日報》（O Globo）記者問到他的妻子涉及貪汙案時，波索納洛竟失態，當眾威脅記者「我想往你臉上揍一拳，好嗎？」且無視其他記者抗議，未再有任何發言便離開現場。

波索納洛對《環球日報》的這名記者發飆後，《環球日報》立即發布聲明批評波索納洛「在我們報社的記者以專業態度執行工作時，竟出言挑釁。這樣的威脅顯示出，波索納洛並不知道身為公僕的職責，就是對大眾負責」。

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(中時新聞網)