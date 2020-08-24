俄羅斯整形外科專家阿姆賈德·阿里-尤塞夫日前接受俄羅斯衛星通訊社和廣播電台訪問時說，人們花越來越多時間低頭玩手機，這導致人們的外觀出現非常特別的變化，出現雙下巴的時間會提早幾十年。

阿里-尤塞夫表示，玩手機最舒服的位置就是把手機放在胸部或腹部，然後低頭看手機。但最舒適並不意味著健康，不斷低頭會導致出現雙下巴的時間比自然過程要早幾十年。他說：「人們使用社交媒體越來越頻繁，以及定期使用智慧型手機工作，這對頸闊肌產生了非常嚴重的影響，也就是連接下巴和鎖骨這塊肌肉。不斷低頭會影響這塊肌肉的狀況，讓位置變得更深。從25到40歲之間的年輕人都會遇到這個問題。他們經常坐著低頭玩手機，因此雙下巴形成的會非常早。」

阿里-尤塞夫同時透露如何改善這種情況。「年輕人出現雙下巴是一個越來越廣泛的情況。擺脫雙下巴，必須甩掉脖子上的脂肪組織。建議這些人做一做操，增加這一部位的肌肉張力。」

(中時 )