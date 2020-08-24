台中市交通局長葉昭甫24日在交通地政委會報告，捷運綠線18站中英文名。（盧金足攝）

台中市交通局24日在交通地政委會報告，捷運綠線18站中英文名，以既有軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱訂定，「高鐵台中站」方便市民與外來遊客一致性認知，「台中市政府站」改「市政府站」，另著手研擬改名相關條例，如有需要可依法令提出調整。

交通局長葉昭甫指出，捷運綠線18處的捷運站名，在日後通車之後，大家如果真的地方還是有一些意見，交通局已研擬更名要點，所以即使通車之後，並不是就不能改名，但希望在通車之前，建立站名很好很適合的共識。

葉昭甫表示，如「水安宮站」，之前曾提出叫「文心大業站」，但地方有意見，市府收到一萬多份連署書，所以目前以當地的「水安宮」為站名。

台中捷運綠線有18座車站，其他站名調整包括「崇德文心站」改為「文心崇德站」、至 於「中清文心站」改為「文心中清站」，另一站「櫻花文心站」調整為「文心櫻花站」，考量捷運以文路為主軸，所以站名以「文心」路名在前。

針對「文心中清」加註（天津商圈），市議員陳政顯建議還要加註（北平美食街），帶動當地捷運美食，葉昭甫說，研議在捷運站出口的觀光指示牌提供北平美食的相關資訊。

(中時 )