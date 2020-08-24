擊樂劇場作品《一起來吃飯》，演奏者在舞台上削馬鈴薯皮、洗米煮飯，實驗打擊樂的可能性。（劉宗龍攝）

當拿鼓棒的手變成拿鍋鏟的廚師，在舞台切菜、炒菜，隨著音樂演奏完畢，香噴噴的咖哩飯也料理完畢。比利時國際木琴大賽首獎得主、朱宗慶打擊樂團見習團員高瀚諺，年初時父親因車禍驟逝，他特別向母親學習如何煮咖哩飯，並把烹飪步驟編創成擊樂劇場作品《一起來吃飯》，獻給父親。

高瀚諺表示，從小家裡開設印刷廠，後來轉為賣水餃和酸辣湯，再轉作自助餐，小時候的同學，都特別喜歡他們家的咖哩飯，「那是爸爸的拿手好菜，是獨家的海陸咖哩飯，有爸爸的味道和他的愛。」高瀚諺說，父親驟逝，令他措手不及，更加感受到人生無常，「原來能和家人一起好好吃一頓飯，是這麼難得的一件事情。」

高瀚諺表示，父親住在加護病房時，昏迷指數只剩下三，他在父親耳邊告訴他，「我有一場為你而作的演出，希望你能來看。現在作品完成了，雖然他無法來現場了，但他一直在我心中陪著我。」

高瀚諺出生於1992年，現就讀北藝大音樂系博士班，近年除了演奏，也開始從事創作，他表示，《一起來吃飯》其中有一段是〈咖哩協奏曲〉，「我們從備料開始，馬鈴薯要削皮，要在幾刀內削完，還要丟和拋，還有洗米時，配上竹風鈴的聲音，加入洋蔥和咖哩粉、紅蘿蔔，這些步驟都有節奏感，和音樂一起搭配。」

此外，高瀚諺也使用了桂花，象徵父親想去客家庄玩的回憶，還有番茄，代表過往酸酸甜甜的回憶，還有運用多色蔬果的曲子，「有金桔、苦瓜、百香果和木瓜，代表我們想要跟著爸爸的腳步，成為一名勇敢而獨當一面的人。」

高瀚諺表示，樂曲結尾，最終會有咖哩飯上菜，在舞台上分開來的桌子，也會集合在一起，像是圍爐一樣聚在一起，「2020年，教我學會珍惜每一次的相聚，不管做任何事情，都要把握當下。」演出將於9月23日到24日，在台北華山1914產業文創園區烏梅劇院登場。

(中時 )