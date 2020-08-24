台中市議員陳政顯（左）24日建議基金預算執行率不到70％，不排除決算不予通過；市議員楊正中認為重大建設一再變更，導致執行率偏低。（盧金足攝）

台中市議會24日舉行交通地政委員會，針對市地重劃基金與實施平均地權基金執行率偏低，藍綠議員批基金恐淪提款機、小金庫，未來機關單位如預算執行率不到70％，必須向議會說明，否則決算不予通過，委員會最後做出附帶決議，請地政局訂定合理執行率標準，加以管控，倘未達該標準，未來不得再予支用。

地政局長吳存金表示，為促進已辦竣的市地重劃或區段徵收地區發展及環境改善，市府成立包括平均地權基金、重劃基金及區段徵收作業基金等三大基金，108年度可用預算數93億8千多萬元，支付數只有31億7千多萬，各單位執行率約二到九成。

市議員陳淑華指出，支用三大基金市府各單位所提計畫應該要管控，不可浮濫，有的單位執行率只有2成、4成，執行率太低的單位未來不應再提出支用。

市議員陳政顯表示，執行率偏低的機關，當初在提出相關計畫時，就沒有詳細的規畫，才會造成預算最後無法執行，他提案未來如果預算執行率不到70％，就必須向議會提出說明，否則決算不予通過。

預算執行率偏低的原因何在？市議員楊正中認為，最主要人為因素，平均地權基金有許多地方重大建設，包括會展中心，綠美圖，台灣塔等，都因原來設計一再變更，遲遲無法定案，導致執行率偏低。

市議員楊典忠認為，地政局2019年編列台中市實施平均地權基金賸餘繳庫預算5億243萬元，執行結果全數辦理保留，連同以前年度保留應繳庫數合計達82億243萬元，根本沒有依預算適時督促基金將賸餘繳庫，預算編列及執行都有待檢討。

楊典忠指出，以正常人來說，吃進去的東西又吐出來，不是吃太多就是可能身體出了問題，而編了預算卻不執行，應該也一定是預算編列出現問題，所以主責機關務必要對症下藥檢討改進，否則排擠其他預算編列，影響其他政策堆動的進度，對於按部就班執行完畢的單位來說，也做了做差的示範，市府更要加強預算編列管控，莫讓執行率0的不良紀錄一再發生。

(中時 )